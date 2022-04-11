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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожье приняло более 114 тыс. переселенцев и готово принимать дальше – Офис президента Украины

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В Запорожье с начала войны по гуманитарным коридорам эвакуировали 114 125 человек, из них 29 405 детей
В Запорожье с начала войны по гуманитарным коридорам эвакуировали 114 125 человек, из них 29 405 детей
Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

Запорожье полностью готово принять вынужденных переселенцев. Только за сутки здесь встретили 5558 человек с учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, в Запорожье с начала войны по гуманитарным коридорам эвакуировали 114 125 человек, из них 29 405 детей. За период войны "Укрзалізніця" сюда направила более 5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

"В областной гуманитарный штаб из Кировоградской области направляют тысячи продовольственных наборов, которые затем распределяются между населением", – сообщил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко рассказал о встрече с переселенцами, которым удалось уехать из Мариуполя, сейчасмони живут в одном из санаториев Запорожья и обеспечены всем необходимым.

"Они рассказали обо всех ужасах, которые творит оккупационная российская армия в украинском городе. Это тяжело слушать без боли в сердце. Все надеются вернуться в мирный украинский Мариуполь", – сказал Тимошенко.

Тимошенко перед этим посетил Днепр и сообщил, что Днепропетровская область стала гуманитарным хабом, который поддерживает Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Теги: Запорожье, Мариуполь, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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