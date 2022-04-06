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Мининфраструктуры создает новую логистику для промышленных предприятий Запорожья

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Министр инфраструктуры рассказал, что уже сейчас удалось наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции
Министр инфраструктуры рассказал, что уже сейчас удалось наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Крупные государственные и частные промышленные предприятия Запорожской области возобновляют свою работу. Для обеспечения их деятельности необходимо выработать новые логистические решения, которые помогут наладить поставки сырья и экспортировать готовую продукцию. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков после встречи с представителями крупнейших компаний региона.

Он подчеркнул, что в пределах области сосредоточено много промышленных предприятий, обеспечивающих экономику всего региона.

"Это "Мотор Січ", "Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожтрансформатор", УПК "Искра", КБ "Прогресс", "Днепроспецсталь", Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения, МИГ "Ремонт", Запорожский электровозоремонтный завод, Укрграфит, Запорожский автомобильный завод и десятки других. Тысячи квалифицированных рабочих мест, высокоточное оборудование, мощный экспортный потенциал", – рассказал министр.

Кубраков отметил, что среди основных задач МИУ – сохранность и развитие предприятий. Во время встречи с руководителями был разобран каждый конкретный случай.

"Делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки", – отметил он.

Министр рассказал, что уже сейчас удалось наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции.

Также Кубраков поблагодарил за организацию поездки главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк. Он подчеркнул важность парламентской поддержки в условиях войны, в частности, в разрезе дерегуляции рынка, налоговых льгот для бизнеса, а также обеспечения финансирования логистической системы.

"Мы все вместе работаем на оперативный перезапуск ключевых отраслей экономики. Именно объединение усилий, государства и бизнеса станет еще одним важным залогом победы. Мы ведь сильны только вместе", – резюмировал министр.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2094984330673151

Теги: Запорожье, экономика, промышленность, бизнес, Запорожсталь, Мотор Січ, Мининфраструктуры, Елена Шуляк, Александр Кубраков
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