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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова усилит программу психологической поддержки пострадавших от войны – Емченко

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Масштабы запроса на психологическую поддержку таковы, что в СКМ приняли решение снова обучать психологов
Масштабы запроса на психологическую поддержку таковы, что в СКМ приняли решение снова обучать психологов
Фото: depositphotos.com

Фонд Рината Ахметова усилит программу психологической поддержки пострадавшего от войны мирного населения с привлечением лучших мировых специалистов. Об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в эфире телеканала "Украина 24".

"В 2015 году Фонд Рината Ахметова совместно с лучшими мировыми экспертами – и украинскими, и теми, кто работал с трагедией в Беслане, и с израильскими – разработал адаптированный для Украины протокол работы с травмой войны. Мы создали протокол, и мы обучили первые 500 психологов, 250 и потом еще раз 250. Эти протоколы мы передали государству, то есть государство умеет работать с травмой войны. И сейчас мы обнаружили, что масштабы запроса на психологическую поддержку таковы, что нам снова придется учить психологов", – сообщила Емченко.

По ее словам, масштаб трагедии таков, что, к примеру, каждый 10-й эвакуированный из Мариуполя говорит, что ему нужна помощь психолога и сам он не справляется со своим состоянием.

"В Украине, к сожалению, это драма, но тем не менее я думаю, к концу этого года будет вообще, может быть, лучшая в мире экспертиза по работе с травмой войны", – добавила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ.

Теги: помощь, Фонд Рината Ахметова, травма, психология, пострадавшие, психолог, Наталья Емченко
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