Фонд Рината Ахметова усилит программу психологической поддержки пострадавших от войны – Емченко

"В 2015 году Фонд Рината Ахметова совместно с лучшими мировыми экспертами – и украинскими, и теми, кто работал с трагедией в Беслане, и с израильскими – разработал адаптированный для Украины протокол работы с травмой войны. Мы создали протокол, и мы обучили первые 500 психологов, 250 и потом еще раз 250. Эти протоколы мы передали государству, то есть государство умеет работать с травмой войны. И сейчас мы обнаружили, что масштабы запроса на психологическую поддержку таковы, что нам снова придется учить психологов", – сообщила Емченко.

По ее словам, масштаб трагедии таков, что, к примеру, каждый 10-й эвакуированный из Мариуполя говорит, что ему нужна помощь психолога и сам он не справляется со своим состоянием.

"В Украине, к сожалению, это драма, но тем не менее я думаю, к концу этого года будет вообще, может быть, лучшая в мире экспертиза по работе с травмой войны", – добавила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ.