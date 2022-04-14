Фонд Рината Ахметова отправил продукты в Покровск

В первую очередь, помощь предназначена для жителей города и населенных пунктов Покровского района.
"С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донбасса более 33 тысяч наборов с продуктами питания первой необходимости. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сказано в сообщении.
За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, отмечают в организации.