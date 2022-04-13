Жители Киева получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 25 тыс. наборов выживания Фото: akhmetovfoundation.org

Это уже второй этап помощи Фонда жителям Киева. Приоритетные получатели – переселенцы из горячих точек Киевской области, люди с инвалидностью и пожилые люди, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильца или оставшиеся без доходов из-за военных действий.

В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 25 тыс. наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тыс. украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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