Усилия Ахметова и его футбольной команды переплетаются с усилиями украинского правительства – The New York Times

"Все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине победить в этой войне", – цитирует сайт газеты слова украинского бизнесмена.
В материале идет речь о том, что "Шахтеру" удалось эвакуировать детей из футбольной академии в Украине в Хорватию и сейчас ФК начал благотворительные игры в Европе ради сбора денег для помощи Украине.
The New York Times отмечает, что игры, начиная с игры против "Олимпиакоса" в Афинах в субботу, рассматриваются отчасти как дипломатический инструмент, шанс персонализировать гуманитарный кризис в Украине, собрать деньги для вооруженных сил страны и оказать гуманитарную помощь ее гражданам. Матчи будут играть и важную спортивную роль, пишет издание, так как несколько игроков донецкого клуба также являются членами национальной сборной Украины, и эти игры помогут обеспечить их физическую форму перед решающим плей-офф квалификации в июне на чемпионат мира 2022 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется).
Во время первого благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, убитом россиянами в Украине. Футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках.
"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.