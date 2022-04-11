Усилия Ахметова и его футбольной команды переплетаются с усилиями украинского правительства – The New York Times

Игры, начиная с игры против "Олимпиакоса" в Афинах в субботу, рассматриваются отчасти как дипломатический инструмент, пишет The New York Times Фото: tribuna.com

"Все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине победить в этой войне", – цитирует сайт газеты слова украинского бизнесмена.

В материале идет речь о том, что "Шахтеру" удалось эвакуировать детей из футбольной академии в Украине в Хорватию и сейчас ФК начал благотворительные игры в Европе ради сбора денег для помощи Украине.

The New York Times отмечает, что игры, начиная с игры против "Олимпиакоса" в Афинах в субботу, рассматриваются отчасти как дипломатический инструмент, шанс персонализировать гуманитарный кризис в Украине, собрать деньги для вооруженных сил страны и оказать гуманитарную помощь ее гражданам. Матчи будут играть и важную спортивную роль, пишет издание, так как несколько игроков донецкого клуба также являются членами национальной сборной Украины, и эти игры помогут обеспечить их физическую форму перед решающим плей-офф квалификации в июне на чемпионат мира 2022 года.

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