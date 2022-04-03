"Шахтер" Ахметова проведет игры с лучшими командами Франции, Италии и Турции для сбора средств украинским детям

Дарио Срна: Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям Фото: shakhtar.com

По его словам, игры пройдут в Стамбуле. 13 апреля Шахтер встретится с местным "Бешикташем", а 19 апреля состоятся игры с турецким "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ и итальянским "Лацио".

"Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Пока это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов: "Придет время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим полностью согласен и также убежден, что так будет", – резюмировал Срна.