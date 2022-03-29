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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европейская ассоциация футбольных клубов передает Украине €1 млн – гендиректор ФК "Шахтер"

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"Шахтер" обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях развязанной против нее Россией войны
"Шахтер" обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях развязанной против нее Россией войны
Фото: shakhtar.com

Европейская ассоциации футбольных клубов (ECA) 28 марта в Вене в ходе 27-го ежегодного конгресса объявила о выделении Украине €1 млн помощи. Об этом рассказал генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, сообщила пресс-служба клуба.

Он также поблагодарил главу ассоциации Насера Аль-Хелаифи за эту помощь.

Ранее футбольный клуб "Шахтер", принадлежащий Ринату Ахметову, обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях развязанной против нее Россией войны.

"Представители нашего клуба проводили консультации с ECA, в которую входит более 200 футбольных клубов Европы, и я благодарен Насеру Аль-Хелаифи и совету директоров за поддержку и внимание. В это тяжелое для нас время ЕСА не словом, а весомым делом помогла нашей стране и украинским клубам", – отметил Палкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: футбол, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Европа, война России против Украины
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