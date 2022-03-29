Европейская ассоциация футбольных клубов передает Украине €1 млн – гендиректор ФК "Шахтер"

"Шахтер" обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях развязанной против нее Россией войны Фото: shakhtar.com

Он также поблагодарил главу ассоциации Насера Аль-Хелаифи за эту помощь.

Ранее футбольный клуб "Шахтер", принадлежащий Ринату Ахметову, обратился в ECA с просьбой о поддержке Украины в условиях развязанной против нее Россией войны.

"Представители нашего клуба проводили консультации с ECA, в которую входит более 200 футбольных клубов Европы, и я благодарен Насеру Аль-Хелаифи и совету директоров за поддержку и внимание. В это тяжелое для нас время ЕСА не словом, а весомым делом помогла нашей стране и украинским клубам", – отметил Палкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)