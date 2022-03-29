Путин не заслуживает даже воздуха, затраченного на его имя – спортивный директор ФК "Шахтер" в комментарии The Daily Mirror

Дарио Срна: Горжусь, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с "Шахтером" Фото: shakhtar.com

По словам бывшего капитана Шахтера и сборной Хорватии, были эвакуированы дети с их мамами. Для молодых украинских спортсменов пытаются возобновить тренировочный процесс на базе клуба "Хайдук Сплит", где свои первые шаги делал Срна.

Футболист добавил, что не хочет даже произносить имя президента России Владимира Путина, так как он не заслуживает кислорода, который нужен на это. Срна призвал мир сделать все возможное, чтобы не дать России никакой надежды на нормальное отношение в спортивном мире, пока она ведет эту войну.

"Эти люди невинны, это самые лучшие люди. Я горжусь тем, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с "Шахтером". Мы одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом [клуба Ринатом Ахметовым]. Но мы не можем быть одинокими в этой ситуации. Остальной мир должен помочь Украине найти способ остановить бомбы, остановить убийства, остановить войну", – заявил Срна.