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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин не заслуживает даже воздуха, затраченного на его имя – спортивный директор ФК "Шахтер" в комментарии The Daily Mirror

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Дарио Срна: Горжусь, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с "Шахтером"
Дарио Срна: Горжусь, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с "Шахтером"
Фото: shakhtar.com

Спортивный директор "Шахтера" хорват Дарио Срна рассказал британскому изданию The Daily Mirror об эвакуации 100 детей из академии футбольного клуба "Шахтер Донецк" в его родной Сплит.

По словам бывшего капитана Шахтера и сборной Хорватии, были эвакуированы дети с их мамами. Для молодых украинских спортсменов пытаются возобновить тренировочный процесс на базе клуба "Хайдук Сплит", где свои первые шаги делал Срна.

Футболист добавил, что не хочет даже произносить имя президента России Владимира Путина, так как он не заслуживает кислорода, который нужен на это. Срна призвал мир сделать все возможное, чтобы не дать России никакой надежды на нормальное отношение в спортивном мире, пока она ведет эту войну.

"Эти люди невинны, это самые лучшие люди. Я горжусь тем, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с "Шахтером". Мы одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом [клуба Ринатом Ахметовым]. Но мы не можем быть одинокими в этой ситуации. Остальной мир должен помочь Украине найти способ остановить бомбы, остановить убийства, остановить войну", – заявил Срна.

Теги: Владимир Путин, футбол, эвакуация, Хорватия, Шахтер Донецк, дети, война России против Украины, спортсмены, Дарио Срна, Сплит
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