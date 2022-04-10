На благотворительном матче "Шахтера" в Греции выложили 176 игрушек в память об убитых Россией детях в Украине

9 апреля на стадионе в Пирее состоялся первый матч ФК "Шахтер" Рината Ахметова в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace с местным "Олимпиакосом" Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

9 апреля на стадионе в Пирее состоялся первый матч ФК "Шахтер" Рината Ахметова в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace с местным "Олимпиакосом". "Шахтер" уступил 0:1.

На футболках игроков были названия украинских городов-героев, оказавших сопротивление российским оккупантам: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон и Ахтырка.