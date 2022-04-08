Кулеба поддержал инициативу "Динамо" и "Шахтера" – проведение серии благотворительных матчей в Европе

Дмитрий Кулеба: Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков во всем мире на помощь Украине Фото: armyinform.com.ua

"Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков во всем мире на помощь Украине, что очень важно. Этим благотворительным туром мы продолжим поддерживать внимание мира к российской агрессии против Украины и собирать дополнительные средства для украинской армии", – цитирует сайт футбольного клуба слова главы украинского МИД.

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова сообщил, что начинает серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine встречей с "Олимпиакосом" в Греции завтра, 9 апреля.

Все деньги от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.