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"ПриватБанка" это точно не касается". Зеленский подписал резонансный закон, позволяющий увольнять иностранных членов набсоветов, и объяснил почему

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Зеленский: "ПриватБанка" это точно не касается. Потому что "ПриватБанк" дал дивиденды нормально, и помог, и дал деньги в бюджет. К нему нет вопросов
Зеленский: "ПриватБанка" это точно не касается. Потому что "ПриватБанк" дал дивиденды нормально, и помог, и дал деньги в бюджет. К нему нет вопросов

Президент Владимир Зеленский 15 апреля подписал законопроект, позволяющий уволить членов наблюдательных советов государственных компаний и банков за неприбытие на место работы по требованию управляющего органа. Об этом сообщается на странице законопроекта №7176 на сайте Верховной Рады.

Документ обязывает руководство, членов наблюдательных советов и других сотрудников госпредприятий в случае требования субъектов управления (Кабмина или Фонда госимущества) прибыть на место работы в течение 48 часов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что во время военного положения "возникла необходимость принятия мер гарантирования и обеспечения экономической безопасности... в том числе путем предупреждения влияния потенциальных угроз на деятельность государственных предприятий и банков".

Среди авторов законопроекта – глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха. Он аргументировал необходимость в законе тем, что 21 иностранец из наблюдательных советов девяти украинских государственных предприятий еще с прошлого года находится за пределами Украины, а по его мнению, "на любой другой работе такое самовольное покидание страны и места работы на неопределенное время автоматически привело бы к увольнению".

https://www.facebook.com/natalukha/posts/10159010767843253

Законопроект был принят Верховной Радой 1 апреля и вызвал бурную критику ряда специалистов. В Центре противодействия коррупции предположили, что его мог лоббировать миллиардер Игорь Коломойский, чтобы избавиться от независимых иностранных наблюдателей в набсовете "ПриватБанка"

Эксперты направления корпоративного управления Киевской школы экономики в колонке на "Экономической правде" отметили, что большинство иностранных членов наблюдательных советов госкомпаний никогда не проживало в Украине и лишь периодически сюда приезжало, а работало в онлайн-режиме.

"В результате пандемии коронавируса как иностранные, так и украинские члены наблюдательных советов уже давно прибегают к практике проведения онлайн заседаний. Этот инструмент давно распространен в мировой практике, причем в совершенно разных сферах: бизнес, образование, медицина и т.д. Не стоит также забывать, что членство в набсовете не является работой full-time", – говорится в тексте. 

В КШЭ считают, что документ несет в себе большую потенциальную угрозу, так как позволяет уволить независимых членов наблюдательных советов и установить вместо этого ручное управление.

В Центре экономической стратегии также подчеркивают, что закон "ставит под угрозу адекватную работу наблюдательных советов госпредприятий и госбанков". В частности "ПриватБанка", важную роль в работе которого и противостоянии давлению экс-акционеров играют иностранцы.

https://www.facebook.com/cesukraine/posts/5511276945567191

О причинах подписания скандального документа спросили Зеленского 16 апреля журналисты на пресс-конференции, видео которой опубликовал Офис президента. 

На предположение, что закон направлен против иностранных представителей набсоветов, которые не смогут оперативно приехать в страну из-за войны, президент заявил, что это "совсем нет так", а также заверил, что никто не собирается угрожать реформе корпоративного управления, "и мыслей про это нет, и желания, и времени". 

Зеленский обратил внимание, что из-за войны бюджет страны ежемесячно испытывает дефицит в 7 млрд, и сообщил, что лично на третий день войны попросил найти способ избежать парализованных предприятий из-за отсутствия людей на месте, добиться, чтобы институции работали, а деньги людям выплачивались, и в Раде в качества способа предложили этот законопроект. 

"Несколько предприятий мы потеряли. Благодаря людям. Которые просто уехали. Кого-то нашли в Закарпатье, кого-то нашли за границей... Нам надо платить людям деньги. у нас есть госпредприятие – тысяча людей. Исчез набсовет, там три человека или четыре, нет кворума, не могут решить вопрос. Не могли перевезти предприятие с опасной территории. И я попросил сделать так, чтобы можно было одним звонком решить этот вопрос", – пояснил он. 

Президент заверил, что речь идет именно о военном времени, "это не что-то навсегда". 

"Сейчас так не может быть. Наши люди должны быть обеспечены. Все наши институции, которые должны работать, должны работать. И если они не работают – а решение принимает руководитель или набсовет, – то есть формат, по которому можно заменить любого человека. Я считаю, что во время военного положения любое руководство любого органа, все, что связано с выплатами денег, любое предприятие должно работать. Там вопрос не с иностранцами связан. речь про любого человека в набсовете", – сказал Зеленский, отметив, что это касается в первую очередь банковской и энергетической сферы. 

В то же время он подчеркнул, что закон принят не для того, "чтобы вернуть "ПриватБанк".

"ПриватБанка" это точно не касается. Потому что "ПриватБанк" дал дивиденды нормально, и помог, и дал деньги в бюджет. К нему нет вопросов. Я даже не знаю, где они работают, онлайн или офлайн. Но если они не работают нормально, потому что куда-то там поехали – как наши люди, на какие-то острова, или в Польшу, или в Словакию, так и иностранцы, которые говорят "извините, война, у нас такая корпоративная этика", – такой не подходит ответ. И тогда премьер может уволить кого угодно из этих людей. Вот про что этот закон. Если институция работает и нет вопросов – то нет вопросов. А просто брать деньги сейчас – ну извините", – резюмировал президент. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/513877300368803/

Теги: Верховная Рада, госбюджет, экономика, бюджет, Игорь Коломойский, реформы, ПриватБанк, военное положение, Владимир Зеленский, закон, законопроект, иностранцы, война России против Украины, Дмитрий Наталуха, увольнение, набсовет, Кабмин, госкомпании, Киевская школа экономики
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