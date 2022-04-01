Рада разрешила увольнять иностранцев из набсоветов за неприбытие на место работы

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, во время военного положения возникла "необходимость принятия мер гарантирования и обеспечения экономической безопасности... в том числе путем предупреждения влияния потенциальных угроз на деятельность государственных предприятий и банков".

Одной из таких мер может стать работа наблюдательного совета исключительно по месту нахождения компании. Членов наблюдательных советов, которые не успеют или не захотят безотлагательно приехать "по адресу местонахождения" предприятия или банка, можно будет уволить.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram раскритиковал этот законопроект.

"Сейчас не так просто за два дня (от сообщения!) попасть, например, из Львова в Харьков. И уж точно невозможно – в Киев, например, из Лондона (или тем более из Вашингтона). А это значит, что из наблюдательных советов вылетают независимые иностранные члены. Это давняя мечта, например, [бизнесмена Игоря] Коломойского, которого набсовет "Привата" догоняет в Лондонском суде", – написал он.