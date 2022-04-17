Венедиктова: Украина в этой войне победит, но нам необходимо оружие

"Украина в этой войне победит! Но нам нужно оружие, чтобы быстро прекратить кровопролитие: артиллерия и снаряды, системы противовоздушной обороны, ударная авиация", – написала она.
Венедиктова считает, что, "если мир хочет прекратить войну немедленно, он должен обеспечить украинскую армию тем, что ей нужно".
Україна в цій війні переможе! Але нам потрібна зброя, щоб швидко припинити це кровопролиття: артилерія та снаряди, системи протиповітряної оборони, ударна авіація. Якщо світ хоче припинити цю війну негайно, він повинен забезпечити українську армію тим, що їй потрібно.— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошла боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Среди стран Европы, которые согласились передать Украине оружие, есть, в частности, Германия (до массового вторжения РФ в Украину Берлин отказывал в поставках), Великобритания и Чехия.
Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш военной помощи Украине в €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля (на пятый день масштабного вторжения РФ в Украину) и 23 марта.