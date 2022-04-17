Венедиктова: Украина в этой войне победит, но нам необходимо оружие

"Украина в этой войне победит! Но нам нужно оружие, чтобы быстро прекратить кровопролитие: артиллерия и снаряды, системы противовоздушной обороны, ударная авиация", – написала она.

Венедиктова считает, что, "если мир хочет прекратить войну немедленно, он должен обеспечить украинскую армию тем, что ей нужно".

Україна в цій війні переможе! Але нам потрібна зброя, щоб швидко припинити це кровопролиття: артилерія та снаряди, системи протиповітряної оборони, ударна авіація. Якщо світ хоче припинити цю війну негайно, він повинен забезпечити українську армію тим, що їй потрібно. — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошла боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.