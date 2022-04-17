Переехавшая в США актриса Сахно попросила предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии

Сахно осудила нападение РФ на Украину в первый день войны Фото: ivannasakhno / Instagram

"В течение 50 дней украинцы героически противостоят российской военной агрессии. Сотни детей и тысячи мирных граждан в числе погибших. Гражданские объекты, целые города были уничтожены, разграблены и сровнены с землей, – написала она. – Без дополнительного оружия для Украины эта война превратится в бесконечную и кровавую битву, результатами которой будут страдания, беды и еще больше смертей. Военные преступления продолжатся, несмотря на Мариуполь, Бучу или Краматорск".

Свое обращение Сахно опубликовала в рамках проекта Arm Ukraine Now, участники которого выступают с инициативой оказать помощь Украине.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)