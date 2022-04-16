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РФ заявила Чехии, что та не может без ее согласия передавать советское оружие третьим странам. Прага ответила

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Липавский заявил, что Чехия на ноту РФ реагировать не будет
Липавский заявил, что Чехия на ноту РФ реагировать не будет
Фото: ЕРА

Россия направила Чехии дипломатическую ноту с требованием не поставлять оружие советского производства третьим странам без согласия Москвы. Об этом глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил 16 апреля České noviny.

По словам дипломата, Чехия на это никак не отреагирует, так как это "ерунда" и ничто подобное в документах не прописано.

Липавский считает, что Россия лжет, чтобы помешать поддержке со стороны Праги воюющей против России Украины.

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Россия в попытках помешать странам Запада помогать Киеву прибегает к "угрозам, шантажу и дезинформации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начавшегося 24 апреля масштабного вторжения России в Украину Прага поддержала Киев и направила украинским военным помощь, в том числе советские БМП и танки Т-72.

По данным чешских СМИ, на 6 апреля объем помощи Украине от Чехии достиг 1,1 млрд чешских крон (около $49 млн).

Теги: Россия, Чехия, оружие, война, военные, танки, МИД Чехии, угрозы, вторжение, шантаж, война России против Украины, БМП, документы, дипломаты, дезинформация, Ян Липавский
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