РФ заявила Чехии, что та не может без ее согласия передавать советское оружие третьим странам. Прага ответила

Липавский заявил, что Чехия на ноту РФ реагировать не будет Фото: ЕРА

По словам дипломата, Чехия на это никак не отреагирует, так как это "ерунда" и ничто подобное в документах не прописано.

Липавский считает, что Россия лжет, чтобы помешать поддержке со стороны Праги воюющей против России Украины.

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Россия в попытках помешать странам Запада помогать Киеву прибегает к "угрозам, шантажу и дезинформации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)