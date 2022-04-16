РФ заявила Чехии, что та не может без ее согласия передавать советское оружие третьим странам. Прага ответила

По словам дипломата, Чехия на это никак не отреагирует, так как это "ерунда" и ничто подобное в документах не прописано.
Липавский считает, что Россия лжет, чтобы помешать поддержке со стороны Праги воюющей против России Украины.
Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Россия в попытках помешать странам Запада помогать Киеву прибегает к "угрозам, шантажу и дезинформации".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начавшегося 24 апреля масштабного вторжения России в Украину Прага поддержала Киев и направила украинским военным помощь, в том числе советские БМП и танки Т-72.
По данным чешских СМИ, на 6 апреля объем помощи Украине от Чехии достиг 1,1 млрд чешских крон (около $49 млн).