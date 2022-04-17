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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон: Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами для обороны от РФ

9 апреля Джонсон приезжал в Киев
9 апреля Джонсон приезжал в Киев
Фото: president.gov.ua

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом оба политика сообщили в Twitter.

"Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", – написал Зеленский.

Джонсон твитнул о поддержке Украины в войне с Россией.

"Сегодня днем я проинформировал своего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы окажем Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми им для защиты их страны от продолжающегося российского вторжения", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джонсон находился с визитом в Киеве 9 апреля.

По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, она будет включать 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.

Теги: Россия, Великобритания, война, военная помощь, оборона, помощь, вторжение, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, премьер-министр
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