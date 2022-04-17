Джонсон: Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами для обороны от РФ

"Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", – написал Зеленский.
Продовжив діалог з Прем'єр-міністром * @BorisJohnson. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для * .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2022
Джонсон твитнул о поддержке Украины в войне с Россией.
"Сегодня днем я проинформировал своего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы окажем Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми им для защиты их страны от продолжающегося российского вторжения", – заявил он.
I updated my friend @ZelenskyyUa this afternoon on further military aid we will provide to Ukraine in the coming days.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 16, 2022
The UK will stop at nothing to ensure Ukrainians have the resources they need to defend their country from the ongoing Russian onslaught. #StandWithUkraine *
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Джонсон находился с визитом в Киеве 9 апреля.
По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, она будет включать 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.