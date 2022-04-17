Джонсон: Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами для обороны от РФ

"Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", – написал Зеленский.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром * @BorisJohnson. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2022

Джонсон твитнул о поддержке Украины в войне с Россией.

"Сегодня днем я проинформировал своего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы окажем Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми им для защиты их страны от продолжающегося российского вторжения", – заявил он.

I updated my friend @ZelenskyyUa this afternoon on further military aid we will provide to Ukraine in the coming days.



The UK will stop at nothing to ensure Ukrainians have the resources they need to defend their country from the ongoing Russian onslaught. #StandWithUkraine * — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 16, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)