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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы можем 10 лет сражаться с РФ, чтобы забрать свое. Но мы должны найти хоть какой-то диалог

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Зеленский: Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры
Зеленский: Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией, чтобы завершить войну, но гибель мирных граждан усложняет эту задачу – общество не хочет переговоров. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, которое вышло 17 апреля.

"Как я уже говорил, какова цена всего этого? Это люди. Множество людей, которые были убиты. И кто в конечном итоге платит за все это? Это Украина. Только мы. И для нас это действительно большая цена. Если будет возможность говорить, мы будем говорить. Если это не ультиматум, не унижение со стороны России по отношению к нам. Если это диалог. Хороший он, плохой – неважно. Чем раньше он произойдет, тем больше шансов, что погибнет меньше [людей]. Но не факт, что так произойдет. Совсем не факт. Но это хотя бы попытка. И так мы можем освободить наши территории. Мы хотим вернуть наши территории. Мы можем 10 лет сражаться с Российской Федерацией, чтобы забрать свое. Мы можем выбрать такой путь. Но нужно понимать, что ты делаешь, понимать свои силы, понимать, что ты сражаешься не один. Потому что может так произойти, что ты будешь драться один на один с государством, которое в 28 раз больше нас", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в такой ситуации "нужно выбрать баланс", так как необходимо сохранить жизни людей.

"Условия должны быть человеческими. Мы не можем отдать свои территории и должны найти хоть какой-то диалог с Россией. Но шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры. Это большая трагедия", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли СШАИталияГерманияВеликобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, переговоры, Волноваха, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, Бородянка
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