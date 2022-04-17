Зеленский: Мы можем 10 лет сражаться с РФ, чтобы забрать свое. Но мы должны найти хоть какой-то диалог

Зеленский: Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры Фото: president.gov.ua

"Как я уже говорил, какова цена всего этого? Это люди. Множество людей, которые были убиты. И кто в конечном итоге платит за все это? Это Украина. Только мы. И для нас это действительно большая цена. Если будет возможность говорить, мы будем говорить. Если это не ультиматум, не унижение со стороны России по отношению к нам. Если это диалог. Хороший он, плохой – неважно. Чем раньше он произойдет, тем больше шансов, что погибнет меньше [людей]. Но не факт, что так произойдет. Совсем не факт. Но это хотя бы попытка. И так мы можем освободить наши территории. Мы хотим вернуть наши территории. Мы можем 10 лет сражаться с Российской Федерацией, чтобы забрать свое. Мы можем выбрать такой путь. Но нужно понимать, что ты делаешь, понимать свои силы, понимать, что ты сражаешься не один. Потому что может так произойти, что ты будешь драться один на один с государством, которое в 28 раз больше нас", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в такой ситуации "нужно выбрать баланс", так как необходимо сохранить жизни людей.

"Условия должны быть человеческими. Мы не можем отдать свои территории и должны найти хоть какой-то диалог с Россией. Но шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры. Это большая трагедия", – добавил президент.

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