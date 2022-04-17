Зеленский ожидает, что Байден приедет в Украину

Зеленского спросили, хочет ли он, чтобы Байден приехал в Украину. Он ответил утвердительно.
На вопрос, есть ли планы относительно такого визита, президент Украины сказал: "Я думаю, что он приедет. Я думаю, приедет. Я имею в виду, что это его решение, конечно. И также это зависит от ситуации с безопасностью. Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и именно поэтому он должен приехать сюда и посмотреть".
Он не говорил о временных рамках визита.
TAPPER: "Do you want President Biden to come here?"— State of the Union (@CNNSotu) April 17, 2022
ZELENSKY: "Yes."
TAPPER: Are there any plans for him to come?
ZELENSKY: "I think he will." #CNNSOTU pic.twitter.com/oTMk7e4Xd8
Байден 14 апреля подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.
После начала вторжения России президент Украины Владимир Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).
1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.