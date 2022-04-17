Зеленский ожидает, что Байден приедет в Украину

Зеленский про Байдена: Я думаю, что он приедет Фото: president.gov.ua

Зеленского спросили, хочет ли он, чтобы Байден приехал в Украину. Он ответил утвердительно.

На вопрос, есть ли планы относительно такого визита, президент Украины сказал: "Я думаю, что он приедет. Я думаю, приедет. Я имею в виду, что это его решение, конечно. И также это зависит от ситуации с безопасностью. Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и именно поэтому он должен приехать сюда и посмотреть".

Он не говорил о временных рамках визита.

TAPPER: "Do you want President Biden to come here?"



ZELENSKY: "Yes."



TAPPER: Are there any plans for him to come?



ZELENSKY: "I think he will." #CNNSOTU pic.twitter.com/oTMk7e4Xd8 — State of the Union (@CNNSotu) April 17, 2022

Байден 14 апреля подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.