Байден заявил, что готов приехать в Киев. В Белом доме уточнили, что не сейчас

В Белом доме сейчас нет планов подготовки поездки Байдена в Украину, отметила Псаки Фото: EPA

Об этом 14 апреля на брифинге, который транслировала в YouTube The Washington Post, сообщила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Байден на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд по пути на борт Air Force One в ответ на вопрос СМИ сказал, что готов приехать в Киев.

У Псаки уточнили, планирует ли Байден визит в Украину.

"Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину. Для украинского руководства важнее, чтобы мы поставляли оружие и предоставляли системы обороны, поэтому мы сосредоточиваем наши усилия и внимание на этом", – отметила спикер Байдена.

В то же время президент США подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного американского чиновника в Киев. По информации CNN, в Белом доме обсуждали возможность визита в Украину министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом не исключено, что поездка в Киев кого-то из высокопоставленных чиновников США в конечном итоге может не состояться, отметил источник телеканала.