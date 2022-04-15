Байден заявил, что готов приехать в Киев. В Белом доме уточнили, что не сейчас

Об этом 14 апреля на брифинге, который транслировала в YouTube The Washington Post, сообщила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.
Байден на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд по пути на борт Air Force One в ответ на вопрос СМИ сказал, что готов приехать в Киев.
У Псаки уточнили, планирует ли Байден визит в Украину.
"Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину. Для украинского руководства важнее, чтобы мы поставляли оружие и предоставляли системы обороны, поэтому мы сосредоточиваем наши усилия и внимание на этом", – отметила спикер Байдена.
В то же время президент США подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного американского чиновника в Киев. По информации CNN, в Белом доме обсуждали возможность визита в Украину министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом не исключено, что поездка в Киев кого-то из высокопоставленных чиновников США в конечном итоге может не состояться, отметил источник телеканала.
После начала вторжения России президент Украины Владимир Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта –спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).
1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.