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Байден заявил, что готов приехать в Киев. В Белом доме уточнили, что не сейчас

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В Белом доме сейчас нет планов подготовки поездки Байдена в Украину, отметила Псаки
В Белом доме сейчас нет планов подготовки поездки Байдена в Украину, отметила Псаки
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшее время не планирует совершить визит в Украину, которая с 24 февраля пребывает в состоянии войны с РФ.

Об этом 14 апреля на брифинге, который транслировала в YouTube The Washington Post, сообщила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Байден на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд по пути на борт Air Force One в ответ на вопрос СМИ сказал, что готов приехать в Киев.

У Псаки уточнили, планирует ли Байден визит в Украину.

"Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину. Для украинского руководства важнее, чтобы мы поставляли оружие и предоставляли системы обороны, поэтому мы сосредоточиваем наши усилия и внимание на этом", – отметила спикер Байдена.

В то же время президент США подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного американского чиновника в Киев. По информации CNN, в Белом доме обсуждали возможность визита в Украину министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом не исключено, что поездка в Киев кого-то из высокопоставленных чиновников США в конечном итоге может не состояться, отметил источник телеканала.

Контекст:

После начала вторжения России президент Украины Владимир Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта –спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).

1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.

Теги: Киев, США, Украина, оружие, Джо Байден, Джен Псаки, Белый дом, президент, визит, спикер, брифинг
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