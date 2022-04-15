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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кожемякин: Война закончится через три месяца, благодаря стойкости украинского народа и помощи западных партнеров

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Кожемякин: Евросоюз понял, что Украина достойна уважения
Кожемякин: Евросоюз понял, что Украина достойна уважения
Фото: Ukrainian Boxing Federation / Facebook

Помощь международных партнеров, которая поступает в последнее время, приближает победу Украины в войне с Россией. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин.

"Благодаря нашим партнерам и помощи, которая сейчас пошла, особенно в последнее время, благодаря мужеству и стойкости наших воинов и нашего народа, который никому никогда не сдастся, война закончится через три месяца. Это мое видение процесса", – заявил собеседник.

По его мнению, Украина объединила уже весь мир.

"Нас часто хотели поделить языком, верой и всем остальным. А сейчас можно говорить о том, что сформировалась мощнейшая украинская нация, которая объединила вокруг себя весь мир. И даже жители тех стран, которые не знали даже, где Украина находится, уже знают. Европейский союз понял, что мы та страна, которая достойна уважения", – сказал Кожемякин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину страны Запада увеличили поставки летального вооружения и другой оборонной продукции.

13 апреля президент США Джо Байден рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия и другой помощи на $800 млн. США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.

В ответ Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту и предупредила, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Андрей Кожемякин, Джо Байден, война, вооружение, Алеся Бацман, Европейский союз, война России против Украины
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