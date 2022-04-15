Кожемякин: Война закончится через три месяца, благодаря стойкости украинского народа и помощи западных партнеров

"Благодаря нашим партнерам и помощи, которая сейчас пошла, особенно в последнее время, благодаря мужеству и стойкости наших воинов и нашего народа, который никому никогда не сдастся, война закончится через три месяца. Это мое видение процесса", – заявил собеседник.
По его мнению, Украина объединила уже весь мир.
"Нас часто хотели поделить языком, верой и всем остальным. А сейчас можно говорить о том, что сформировалась мощнейшая украинская нация, которая объединила вокруг себя весь мир. И даже жители тех стран, которые не знали даже, где Украина находится, уже знают. Европейский союз понял, что мы та страна, которая достойна уважения", – сказал Кожемякин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину страны Запада увеличили поставки летального вооружения и другой оборонной продукции.
13 апреля президент США Джо Байден рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия и другой помощи на $800 млн. США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113 и 300 дронов-камикадзе Switchblade, заявили в Пентагоне.
В ответ Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту и предупредила, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла в огонь" войны и могут привести к "непредсказуемым последствиям".