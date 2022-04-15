Кожемякин: Война закончится через три месяца, благодаря стойкости украинского народа и помощи западных партнеров

"Благодаря нашим партнерам и помощи, которая сейчас пошла, особенно в последнее время, благодаря мужеству и стойкости наших воинов и нашего народа, который никому никогда не сдастся, война закончится через три месяца. Это мое видение процесса", – заявил собеседник.

По его мнению, Украина объединила уже весь мир.

"Нас часто хотели поделить языком, верой и всем остальным. А сейчас можно говорить о том, что сформировалась мощнейшая украинская нация, которая объединила вокруг себя весь мир. И даже жители тех стран, которые не знали даже, где Украина находится, уже знают. Европейский союз понял, что мы та страна, которая достойна уважения", – сказал Кожемякин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube