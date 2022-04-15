"Никуда не денется". В МВД ответили, где находится Медведчук

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил в эфире национального телемарафона утром 15 апреля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".
Ведущая спросила, "надежно ли Медведчук спрятан в СИЗО СБУ".
"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, – да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся убежать. В прошлый раз ему удалось сбежать из-за того, что за определенный период до вторжения по решению суда с него сняли [электронный] браслет", – ответил Денисенко.
Супруга Медведчука Оксана Марченко 15 апреля днем дала в Москве пресс-конференцию, на которой заявила, что не знает, где находится ее супруг. Об этом сообщает ТАСС. Марченко также заявила, что получает "угрозы", а президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на обращение, которое она обнародовала на следующий день после задержания Медведчука.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года
21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.
По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский.
Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.