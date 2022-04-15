"Никуда не денется". В МВД ответили, где находится Медведчук

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил в эфире национального телемарафона утром 15 апреля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

Ведущая спросила, "надежно ли Медведчук спрятан в СИЗО СБУ".

"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, – да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся убежать. В прошлый раз ему удалось сбежать из-за того, что за определенный период до вторжения по решению суда с него сняли [электронный] браслет", – ответил Денисенко.

Супруга Медведчука Оксана Марченко 15 апреля днем дала в Москве пресс-конференцию, на которой заявила, что не знает, где находится ее супруг. Об этом сообщает ТАСС. Марченко также заявила, что получает "угрозы", а президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на обращение, которое она обнародовала на следующий день после задержания Медведчука.