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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никуда не денется". В МВД ответили, где находится Медведчук

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Медведчука задержали 12 апреля
Медведчука задержали 12 апреля
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Кум президента РФ Владимира Путина, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук находится в "надежном месте".

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил в эфире национального телемарафона утром 15 апреля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

Ведущая спросила, "надежно ли Медведчук спрятан в СИЗО СБУ". 

"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, – да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся убежать. В прошлый раз ему удалось сбежать из-за того, что за определенный период до вторжения по решению суда с него сняли [электронный] браслет", – ответил Денисенко.  

Супруга Медведчука Оксана Марченко 15 апреля днем дала в Москве пресс-конференцию, на которой заявила, что не знает, где находится ее супруг. Об этом сообщает ТАСС. Марченко также заявила, что получает "угрозы", а президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на обращение, которое она обнародовала на следующий день после задержания Медведчука.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года

21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.

По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский.

Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Виктор Медведчук, Москва, СИЗО, госизмена, Оксана Марченко, Вадим Денисенко, Служба безопасности Украины
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