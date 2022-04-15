"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука

"Как пластический хирург могу прокомментировать данную ситуацию. Действительно, Марченко не узнать по сравнению с той внешностью, которую мы привыкли видеть. Здесь я вижу результат нескольких проведенных пластических операций с плохим результатом", – написал эксперт.

Стрикун отметил, что Марченко прибегла к ринопластике, блефаропластике, удалила жировые комки и использовала ботокс. Эксперт отметил, что пластические операции были проведены с неудовлетворительным результатом в агрессивной форме.

"Я не следил за внешностью данной личности и не знаю, произошли все эти изменения внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны, но такая комбинация операций за один раз чаще используется преступниками при побеге и смене паспорта", – резюмировал он.