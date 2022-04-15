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15 апреля, 2022
 
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"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперт считает, что Марченко прибегла к ринопластике, блефаропластике, удалила жировые комки и использовала ботокс
Эксперт считает, что Марченко прибегла к ринопластике, блефаропластике, удалила жировые комки и использовала ботокс
Скриншот: Оксана Марченко / YouTube

Украинский пластический хирург Григорий Стрикун 14 апреля на своей странице в Facebok прокомментировал обсуждаемые социальными сетями изменения во внешности Оксаны Марченко, которая записала серию роликов после задержания СБУ ее мужа, кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", украинского нардепа Виктора Медведчука.

"Как пластический хирург могу прокомментировать данную ситуацию. Действительно, Марченко не узнать по сравнению с той внешностью, которую мы привыкли видеть. Здесь я вижу результат нескольких проведенных пластических операций с плохим результатом", – написал эксперт. 

Стрикун отметил, что Марченко прибегла к ринопластике, блефаропластике, удалила жировые комки и использовала ботокс. Эксперт отметил, что пластические операции были проведены с неудовлетворительным результатом в агрессивной форме. 

"Я не следил за внешностью данной личности и не знаю, произошли все эти изменения внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны, но такая комбинация операций за один раз чаще используется преступниками при побеге и смене паспорта",  – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/grigoriystrykun/posts/5103997239667695

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года.

21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.

Вечером 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.

По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

После задержания Медведчука Марченко записала ряд роликов с требованием освободить ее мужа. Соцсети обратили внимание на кардинальные перемены во внешности супруги кума Путина.

Теги: Владимир Путин, Виктор Медведчук, Оксана Марченко, пластическая хирургия, преступник, ОПЗЖ
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