В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу

В подписи к коллажу отмечается, что такой вид Марченко имела бы, обращаясь к президентам этих государств. Первые два снимка на коллаже – это реальные образы Марченко. В таком виде она обращалась к президентам Укранины и Турции.

"Когда была на этапе изменения внешности, но пришлось записывать видос, кто знал", – написала Ровинская.

"Какой странный Майкл Джексон", – прокомментировала подписчица Архипова Ирина.

"Она же привыкла менять свои сценические костюмы", – отметила Алла Заика.