Бульвар Шоубиз
 
15 апреля, 2022
 
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В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу

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Марченко показали в нескольких образах
Марченко показали в нескольких образах
Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

Украинская актриса Анастасия Ровинская обнародовала 13 апреля в Facebook коллаж, в котором жена кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко запечатлена в национальных костюмах Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу.

В подписи к коллажу отмечается, что такой вид Марченко имела бы, обращаясь к президентам этих государств. Первые два снимка на коллаже – это реальные образы Марченко. В таком виде она обращалась к президентам Укранины и Турции. 

"Когда была на этапе изменения внешности, но пришлось записывать видос, кто знал", – написала Ровинская. 

https://www.facebook.com/stacy.egorova/posts/5662777673733746

"Какой странный Майкл Джексон", – прокомментировала подписчица Архипова Ирина.

"Она же привыкла менять свои сценические костюмы", – отметила Алла Заика.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа.

Пользователи Facebook поделились сомнениями, что к президентам Украины и Турции обращалась действительно Марченко.

Теги: Виктор Медведчук, телеведущая, президент, Анастасия Ровинская, Оксана Марченко, жена
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