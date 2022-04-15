Бенюк: Кремль будет пылать! Щит украинский будет прибит на воротах в Кремле

"Сила в том, что мы не сдались в первую неделю, выстояли и погнали эту путинскую сволочь так, что они теперь ищут, с какой стороны им зайти, и "милых" наших белорусов во главе с усатым хоккеистом, который не может найти себе в этом мире жизни. А у нас есть белорусские партизаны, которые на нашей стороне, и это невероятно хорошо, когда народ начинает воевать против своей власти", – сказал актер.

"Ждут еще большие изменения, поверьте. Кремль будет пылать! Щит украинский будет прибит на воротах в кремле. Дух – это большая сила, которая держит нас сейчас", – заверил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)