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Бенюк: Кремль будет пылать! Щит украинский будет прибит на воротах в Кремле

Бенюк: Дух это большая сила, которая держит нас сейчас
Бенюк: Дух – это большая сила, которая держит нас сейчас
Фото: Богдан Бенюк / Facebook

Украинский актер Богдан Бенюк в интервью программе "Простор свободы" на телеканале D1 14 апреля заявил, что не сомневается в победе Украины в российско-украинской войне.

"Сила в том, что мы не сдались в первую неделю, выстояли и погнали эту путинскую сволочь так, что они теперь ищут, с какой стороны им зайти, и "милых" наших белорусов во главе с усатым хоккеистом, который не может найти себе в этом мире жизни. А у нас есть белорусские партизаны, которые на нашей стороне, и это невероятно хорошо, когда народ начинает воевать против своей власти", – сказал актер.

"Ждут еще большие изменения, поверьте. Кремль будет пылать! Щит украинский будет прибит на воротах в кремле. Дух – это большая сила, которая держит нас сейчас", – заверил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Богдан Бенюк, война, Кремль, актер, война России против Украины
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