"Нет, отброс, это у меня не месячные!" Российский комик высмеял украинку, протестующую против агрессии РФ в Украине

"Это что, месячные?" – отреагировал Сабуров.

Активистку увели со сцены.

"Нет, отброс, это у меня не месячные, как ты неумело перднул своим ртом, это я – Украина! И пока ты здесь зарабатываешь бабло, развлекая конченых рабов, я истекаю кровью!" – написала в соцсети Косивчук.

Писательница отметила, что после того как прорвалась на сцену, "холопы продолжали ржать".

"Та обезьянка с тарелками в их мозге бессмертна. Только несколько молодых людей вышли из зала. Клоун Нурлан Сабуров живет в Москве и платит налоги. Он не говорит о войне своим многотысячным подписчикам, потому что он "за мир". Вчера зал был полон. Билеты по $135. Сколько еще пуль они купят за эти деньги? Молчание – это преступление!" – написала она.

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