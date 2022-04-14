Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2022
 
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"Нет, отброс, это у меня не месячные!" Российский комик высмеял украинку, протестующую против агрессии РФ в Украине

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Сабуров высмеял акцию против агрессии в РФ
Сабуров высмеял акцию против агрессии в РФ
Фото: nurlan__saburov / Instagram

Украинская писательница Юлия Косивчук, проживающая в США, опубликовала в Facebook видео выступления российского комика Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе, во время которого она выбежала на сцену в "окровавленной" одежде, символизирующей жертв войны РФ против Украины.

"Это что, месячные?" – отреагировал Сабуров.

Активистку увели со сцены.

"Нет, отброс, это у меня не месячные, как ты неумело перднул своим ртом, это я – Украина! И пока ты здесь зарабатываешь бабло, развлекая конченых рабов, я истекаю кровью!" – написала в соцсети Косивчук.

Писательница отметила, что после того как прорвалась на сцену, "холопы продолжали ржать".

"Та обезьянка с тарелками в их мозге бессмертна. Только несколько молодых людей вышли из зала. Клоун Нурлан Сабуров живет в Москве и платит налоги. Он не говорит о войне своим многотысячным подписчикам, потому что он "за мир". Вчера зал был полон. Билеты по $135. Сколько еще пуль они купят за эти деньги? Молчание – это преступление!" – написала она.

https://www.facebook.com/julia.kosivchuk/videos/317515313817959/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: протесты, агрессия, соцсети, активист, война России против Украины, комикс, кровь, украинки, комик, Нурлан Сабуров, Юлия Косивчук
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