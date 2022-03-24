"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину

"Украина – мой второй дом, и украинский народ – мой народ. Происходящее – это геноцид, огромная трагедия новой истории. На мой взгляд, Украина уже показала свое единство, мужество и пример героизма всему миру. Пример, какой должна быть нация. Сейчас каждый гражданин мира хотел бы с гордостью называться украинцем. Я, Грузия и вся вселенная молимся за скорейшую победу Украины. И сегодня, в день моего рождения, у меня есть только одно желание – мир. Я уверен, что эта кровавая страница истории скоро перевернется и на небе снова засветит солнце. Слава Украине! Героям слава!" – написал он.

Скриншот: maqatsa / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)