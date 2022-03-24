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24 марта, 2022
 
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"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину

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Макацария: Я, Грузия и вся вселенная молимся за скорейшую победу Украины
Макацария: Я, Грузия и вся вселенная молимся за скорейшую победу Украины
Фото: Irakli Makatsaria / Facebook

Главный герой шестого сезона проекта "Холостяк" на СТБ, грузинский ведущий, танцор Иракли Макацария 24 марта в Instagram осудил нападение РФ на Украину.

"Украина – мой второй дом, и украинский народ – мой народ. Происходящее – это геноцид, огромная трагедия новой истории. На мой взгляд, Украина уже показала свое единство, мужество и пример героизма всему миру. Пример, какой должна быть нация. Сейчас каждый гражданин мира хотел бы с гордостью называться украинцем. Я, Грузия и вся вселенная молимся за скорейшую победу Украины. И сегодня, в день моего рождения, у меня есть только одно желание – мир. Я уверен, что эта кровавая страница истории скоро перевернется и на небе снова засветит солнце. Слава Украине! Героям слава!" – написал он.

Скриншот: maqatsa / Instagram
Скриншот: maqatsa / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, Иракли Макацария
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