Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет

"Люди, война против такого врага – это самый непредсказуемый и страшный процесс. Поверьте, я не думаю сейчас о проектах и съемках, куда я был утвержден. Хотя расписан был год до следующей весны. И у меня, как у большинства людей, было множество планов. Но это сейчас это – даже не второстепенная вещь. Наша реальность четко оделась в черно-белое. Главное сейчас – только победить", – заявил он.

Цимбалюк отметил, что враг Украины неадекватен в большинстве своих действий и планов, но навыки ВСУ приумножаются и наращиваются с каждым днем, и они уже являются убедительной военной силой, о которой говорит весь мир.

"Друзья, я надеюсь, вы подписаны только на официальные ресурсы. И, отталкиваясь от вердиктов и рекомендаций совета безопасности, нашего спикера, мэра столицы, президента вам следует действовать и делать выводы", – написал актер.

Он признался, что ему приятно было снова увидеть людей в центре Киева.

"Лично я приятно растрогался, когда увидел, что по солнечному Крещатику снова ходят люди с кофе в руках. Действительно, приятно… Реальность, к которой очень хочется вернуться. Но вместе с тем нужно понимать, что война еще далеко не закончилась, и коварство оккупанта никуда не делось. Вы же видите, там маразм только крепнет", – добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Война России против Украины. Главное (обновляется)