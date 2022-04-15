"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети

Хименес-Браво: Для важнейших переговоров с русскими в комментариях Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Для важнейших переговоров с русскими в комментариях", – написал он.

Телеведущий перечислил некоторые тезисы кремлевской пропаганды, которые встречались ему в комментариях. В частности, что украинцы – нацисты и что РФ не стреляет по мирному населению.

Хименес-Браво перед камерой под современную аранжировку гимна Украины сказал: "Русский корабль, иди на х...й".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя", – прокомментировала подписчица sila.razyma.

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