"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети

"Для важнейших переговоров с русскими в комментариях", – написал он.
Телеведущий перечислил некоторые тезисы кремлевской пропаганды, которые встречались ему в комментариях. В частности, что украинцы – нацисты и что РФ не стреляет по мирному населению.
Хименес-Браво перед камерой под современную аранжировку гимна Украины сказал: "Русский корабль, иди на х...й".
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"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя", – прокомментировала подписчица sila.razyma.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.