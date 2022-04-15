Глава Донецкой ОВА о "битве за Донбасс": Есть факторы, которые держат врага на вынужденной паузе

"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые завязаны на этом направлении. Их там много", – отметил Кириленко.
По его словам, российские оккупанты деморализованы.
"Есть факторы, которые держат врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настрой и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне. Они общаются между собой и понимают, как кончился их блицкриг с планами захватить столицу за несколько дней и какие на самом деле у них потери – они очень-очень значительные даже для такой большой армии, как у Российской Федерации", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.