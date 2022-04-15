Глава Донецкой ОВА о "битве за Донбасс": Есть факторы, которые держат врага на вынужденной паузе

"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые завязаны на этом направлении. Их там много", – отметил Кириленко.

По его словам, российские оккупанты деморализованы.

"Есть факторы, которые держат врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настрой и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне. Они общаются между собой и понимают, как кончился их блицкриг с планами захватить столицу за несколько дней и какие на самом деле у них потери – они очень-очень значительные даже для такой большой армии, как у Российской Федерации", – подчеркнул Кириленко.

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