"Мы в этом шапито участвовать не будем!" Учителя на Донбассе отказались сотрудничать с оккупационной администрацией – глава Донецкой ОГА

"Мы в этом шапито участвовать не будем!" – процитировал Кириленко заявление учителей.
"Это действительно геройский поступок. Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни". Россиянам безразличны дети – они пришли сюда убивать их и их будущее", – написал Кириленко.
По его информации, только с начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов и, несмотря на принесенные ими смерть и разрушения, намерены использовать детей в своей пропаганде.
"Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!" – заявил Кириленко и поблагодарил всех, кто продолжает бороться за Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля во время выступления перед парламентом Финляндии сообщил, что оккупационная армия РФ уничтожила с начала полномасштабного вторжения 928 учреждений образования.
Чтобы создать картинку "возобновления мирной жизни", оккупанты хотят запустить процесс обучения в единственной уцелевшей школе Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
В Волновахе оккупанты заставили детей учиться на русском языке и по программе РФ, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 12 апреля.