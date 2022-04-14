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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы в этом шапито участвовать не будем!" Учителя на Донбассе отказались сотрудничать с оккупационной администрацией – глава Донецкой ОГА

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С начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов
С начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов
Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

Учителя школы в одном из оккупированных населенных пунктов Донбасса отказались выполнять требование оккупационной администрации выйти на работу. Об этом рассказал в Telegram глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Мы в этом шапито участвовать не будем!" – процитировал Кириленко заявление учителей.

"Это действительно геройский поступок. Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни". Россиянам безразличны дети – они пришли сюда убивать их и их будущее", – написал Кириленко.

По его информации, только с начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов и, несмотря на принесенные ими смерть и разрушения, намерены использовать детей в своей пропаганде.

"Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!" – заявил Кириленко и поблагодарил всех, кто продолжает бороться за Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля во время выступления перед парламентом Финляндии сообщил, что оккупационная армия РФ уничтожила с начала полномасштабного вторжения 928 учреждений образования.

Чтобы создать картинку "возобновления мирной жизни", оккупанты хотят запустить процесс обучения в единственной уцелевшей школе Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

В Волновахе оккупанты заставили детей учиться на русском языке и по программе РФ, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 12 апреля.

Теги: Донецкая область, Донбасс, преподаватели, война России против Украины, школы, разрушения, Павел Кириленко
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