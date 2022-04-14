"Мы в этом шапито участвовать не будем!" Учителя на Донбассе отказались сотрудничать с оккупационной администрацией – глава Донецкой ОГА

С начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

"Мы в этом шапито участвовать не будем!" – процитировал Кириленко заявление учителей.

"Это действительно геройский поступок. Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни". Россиянам безразличны дети – они пришли сюда убивать их и их будущее", – написал Кириленко.

По его информации, только с начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов и, несмотря на принесенные ими смерть и разрушения, намерены использовать детей в своей пропаганде.

"Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!" – заявил Кириленко и поблагодарил всех, кто продолжает бороться за Украину.

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