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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны. Мы должны победить

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Зеленский: Я не верю российским военным и российскому руководству
Зеленский: Я не верю российским военным и российскому руководству
Фото: president.gov.ua

Украина не намерена идти на территориальные уступки России ради завершения войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, которое вышло 17 апреля.

Для Украины битва на Донбассе очень важна по разным причинам, сказал Зеленский. По его словам, РФ хочет взять в окружение группировку Вооруженных сил, которая стоит на Донбассе.

"Для нас очень важно сохранить эту часть нашей армии, самую мощную. Вот почему для нас очень важно не допустить их, стоять на своей земле. Потому что это сражение – может так случиться, что будет несколько битв, мы не знаем, как долго это будет продолжаться, – оно может повлиять на ход всей войны, – добавил он. – Потому что я не верю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что тот факт, что мы отбились от них, и они ушли, и они убегали от Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что если они, не дай бог, захватят Донбасс, они не пойдут дальше на Киев. Поэтому для нас эта битва важна по многим причинам. Мы должны победить в ней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, война России против Украины
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