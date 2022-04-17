Зеленский: Битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны. Мы должны победить

Для Украины битва на Донбассе очень важна по разным причинам, сказал Зеленский. По его словам, РФ хочет взять в окружение группировку Вооруженных сил, которая стоит на Донбассе.

"Для нас очень важно сохранить эту часть нашей армии, самую мощную. Вот почему для нас очень важно не допустить их, стоять на своей земле. Потому что это сражение – может так случиться, что будет несколько битв, мы не знаем, как долго это будет продолжаться, – оно может повлиять на ход всей войны, – добавил он. – Потому что я не верю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что тот факт, что мы отбились от них, и они ушли, и они убегали от Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что если они, не дай бог, захватят Донбасс, они не пойдут дальше на Киев. Поэтому для нас эта битва важна по многим причинам. Мы должны победить в ней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)