Подоляк о вере Путина в "победу РФ" в войне: Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии

Подоляк: Россия проиграет. В военном, экономическом и географическом смыслах Фото: president.gov.ua

Так он прокомментировал заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, который после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что лидер страны-агрессора "верит, что выигрывает в войне".

"Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. Россия проиграет. В военном, экономическом и географическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным профилем в учебниках истории. Такой будет "победа", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

53-й день війни.@karlnehammer: «Путін вірить, що виграє війну в Україні».

Ілюзії такого масштабу завжди призводять до трагедії. Рф програє. У воєнному, економічному та географічному сенсах. Країна-вигнанець із негативним профілем у підручниках історії. Такою буде «перемога». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022