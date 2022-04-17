Подоляк о вере Путина в "победу РФ" в войне: Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии

Так он прокомментировал заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, который после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что лидер страны-агрессора "верит, что выигрывает в войне".
"Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. Россия проиграет. В военном, экономическом и географическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным профилем в учебниках истории. Такой будет "победа", – написал Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
53-й день війни.@karlnehammer: «Путін вірить, що виграє війну в Україні».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022
Ілюзії такого масштабу завжди призводять до трагедії. Рф програє. У воєнному, економічному та географічному сенсах. Країна-вигнанець із негативним профілем у підручниках історії. Такою буде «перемога».
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Путин называет ее "спецоперацией".
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери оккупантов по состоянию на 17 апреля достигли около 20,3 тыс. человек личного состава, 773 танка, 165 самолетов, 146 вертолетов, 2002 боевые бронированные машины и другое.