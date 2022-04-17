Канцлер Австрии: Путин верит, что выигрывает войну против Украины

Нехаммер считает, что Путин живет в своем "собственном мире".

"Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в "геноциде" на Донбассе. Находясь в собственном мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине", – сказал он.

На вопрос: "Он верит, что он выигрывает войну или проигрывает?" – Нехаммер ответил: "Думаю, он верит, что выигрывает войну".