Канцлер Австрии: Путин верит, что выигрывает войну против Украины

Нехаммер считает, что Путин живет в своем "собственном мире".
"Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в "геноциде" на Донбассе. Находясь в собственном мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине", – сказал он.
На вопрос: "Он верит, что он выигрывает войну или проигрывает?" – Нехаммер ответил: "Думаю, он верит, что выигрывает войну".
Канцлер Австрии заявил 13 апреля, что поехал в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине", против которой 24 февраля начала войну РФ.
Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями относительно использования изображений Россией в пропагандистских целях.
Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".
После встречи Нехаммер заявил, что согласно заверениям Путина, поставки газа в Австрию могут по-прежнему оплачиваться в евро, а не в российских рублях.