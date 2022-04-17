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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канцлер Австрии: Путин верит, что выигрывает войну против Украины

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Нехаммер: Путин считает, что война необходима для гарантий безопасности РФ
Нехаммер: Путин считает, что война необходима для гарантий безопасности РФ
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин верит, что "выигрывает" войну против Украины. Об этом в интервью NBC News 16 апреля сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, который встречался с Путиным на прошлой неделе.

Нехаммер считает, что Путин живет в своем "собственном мире".

"Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в "геноциде" на Донбассе. Находясь в собственном мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине", – сказал он.

На вопрос: "Он верит, что он выигрывает войну или проигрывает?" – Нехаммер ответил: "Думаю, он верит, что выигрывает войну".

Контекст:

Канцлер Австрии заявил 13 апреля, что поехал в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине", против которой 24 февраля начала войну РФ.

Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung пишет, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями относительно использования изображений Россией в пропагандистских целях.

Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".

После встречи Нехаммер заявил, что согласно заверениям Путина, поставки газа в Австрию могут по-прежнему оплачиваться в евро, а не в российских рублях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Австрия, война России против Украины, Карл Нехаммер
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