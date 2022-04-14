Невзоров: Нехаммер – молчаливый человек. Он не рассказал, как Путин был одет на встрече, может, он был в панцире и рогатом шлеме

"Мы видели, что он встретился с [канцлером Австрии Карлом] Нехаммером, который был настроен очень решительно. Я подозреваю, что он беседовал не с двойником, а с реальным Путиным. Единственное, к сожалению, Нехаммер – молчаливый человек. Он не разглашает секретов. Нехаммер не рассказал нам, как Путин был одет. Может, он был специально в костюме Марса, может, он был в панцире и рогатом шлеме и сидел на специальном престоле. Мы понимаем, что от Путина можно ожидать чего угодно", – подчеркнул Невзоров.
По его словам, глава Кремля хотел предстать перед канцлером Австрии богом войны.
"И хотел предстать повелителем некой до сих пор, как он считает, непобедимой и несокрушимой армады. Он не понимает, что происходит в Украине, – либо не знает, либо не отдает себе до конца отчет. Но он вылезает из этого бункера. Даже непонятно, хорошо это или плохо", – добавил ведущий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 апреля Нехаммер посещал с визитом Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Также он побывал в Буче Киевской области, где после освобождения от российских оккупантов обнаружили сотни тел убитых мирных жителей.
11 апреля австрийский премьер побывал в Москве. Переговоры Нехаммера и Путина длились около 75 минут. Kronen Zeitung написала, что не было ни рукопожатий, ни общих фотографий, и предполагает, что отсутствие фото может быть связано с опасениями, что изображения Россия использует в пропагандистских целях.
Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".
Канцлер заявил 13 апреля каналу CNN, что решил поехать в Москву, чтобы "посмотреть в глаза президенту Путину и показать ему то, что увидел" в Украине.