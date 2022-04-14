Невзоров: Нехаммер – молчаливый человек. Он не рассказал, как Путин был одет на встрече, может, он был в панцире и рогатом шлеме

"Мы видели, что он встретился с [канцлером Австрии Карлом] Нехаммером, который был настроен очень решительно. Я подозреваю, что он беседовал не с двойником, а с реальным Путиным. Единственное, к сожалению, Нехаммер – молчаливый человек. Он не разглашает секретов. Нехаммер не рассказал нам, как Путин был одет. Может, он был специально в костюме Марса, может, он был в панцире и рогатом шлеме и сидел на специальном престоле. Мы понимаем, что от Путина можно ожидать чего угодно", – подчеркнул Невзоров.

По его словам, глава Кремля хотел предстать перед канцлером Австрии богом войны.

"И хотел предстать повелителем некой до сих пор, как он считает, непобедимой и несокрушимой армады. Он не понимает, что происходит в Украине, – либо не знает, либо не отдает себе до конца отчет. Но он вылезает из этого бункера. Даже непонятно, хорошо это или плохо", – добавил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube