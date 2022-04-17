Абрамович приезжал в Киев в попытках возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

По данным журналистов, Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров Фото: EPA

По данным журналистов, Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров.

Вместе с тем, представитель Абрамовича сказал агентству, что его нет в Киеве, и отказался от дальнейших комментариев. Замглавы Офиса президента Украины Михаил Подоляк от комментариев отказался. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос о комментарии.

Bloomberg отмечает, что миллиардер, имеющий давние связи с президентом России Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника в переговорах с начала войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)