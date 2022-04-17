Абрамович приезжал в Киев в попытках возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

По данным журналистов, Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров.
Вместе с тем, представитель Абрамовича сказал агентству, что его нет в Киеве, и отказался от дальнейших комментариев. Замглавы Офиса президента Украины Михаил Подоляк от комментариев отказался. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос о комментарии.
Bloomberg отмечает, что миллиардер, имеющий давние связи с президентом России Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника в переговорах с начала войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны.
Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил в интервью FT, что встречался с Абрамовичем в Гомеле (Беларусь), когда состоялся первый раунд переговоров. По его словам, "Абрамович активно участвует в мирных переговорах". Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", добавил Арахамия.
Песков заявил 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ, в частности "Медузе", 27 марта сказал, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны и помогал в вопросе гуманитарного характера с эвакуацией людей и доставкой гуманитарных грузов в Мариуполь.
Также он присутствовал на переговорах в Турции.