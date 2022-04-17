В Бородянке из-под завалов жилых домов достали тела 41 погибшего человека – ГСЧС

16 апреля спасатели разбирали завалы двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов.

"Во время проведения работ изъято тело погибшего. Всего с 6 апреля из семи разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города на пяти работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, Дом культуры, станции связи.