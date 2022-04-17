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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Знаменитый шкафчик с керамическим петушком из Бородянки передали в Музей Майдана

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Шкафчик из Бородянки стал символом стойкости украинского народа
Шкафчик из Бородянки стал символом стойкости украинского народа
Фото: Штаб порятунку спадщини / Heritage Emergency Response Initiative / Facebook

Кухонный шкаф с керамическим петушком, уцелевший во время бомбежки Бородянки Киевской области, стал достоянием музейного фонда Украины. Об этом 16 апреля сообщил в Facebook Штаб спасения наследства.

14 апреля с разрешения владелицы квартиры Надежды Сватко сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям демонтировали шкафчик со стены разбомбленного дома и передали Национальному музею Революции достоинства (Музей Майдана). Сохранились даже шурупы, которыми шкафчик крепился к стене.

Стену со шкафчиком до демонтажа, окружающую местность и руины зданий задокументировала компания DroneUA с помощью дрона для создания 3D-моделей. Благодаря подробной фото- и видеосъемке зафиксировано размещение каждой детали, что в будущем позволит воспроизвести в музее расположение и среду с максимальной точностью.

Кроме того, представители Музея Майдана и Довженко-Центра отсняли и собрали окружающие предметы, зафиксировали устные показания жителей близлежащих домов.

"Это первая экспедиция, в которой Штаб спасения наследия вместе с партнерами приступают к системной работе по сбору истории этой войны России против Украины. Наша задача – фиксировать и сохранять материальные и нематериальные свидетельства стойкости и смелости украинцев, их способности к взаимопомощи, взаимоподдержке и неуступчивости перед врагом, героическую борьбу украинцев за достоинство и свободу", – отметили в штабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123340480299912&id=109558158344811

Контекст:

Знаменитый снимок кухонного шкафчика с керамическим петушком, которые удержались на стене разбомбленной квартиры в Бородянке, 6 апреля сделала фотограф Общественного Елизавета Серватинская. Фото быстро завирусилось в сети и стало одним из символов стойкости украинского народа в войне.

9 апреля, когда в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, художница Лера Полянскова подарила ему и президенту Владимиру Зеленскому двух петушков, аналогичных тому, что стоял на шкафчике. 13 апреля Зеленский записал видео, в котором можно заметить того самого петушка – он стоит в кабинете президента.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, война России против Украины, Музей Майдана, Бородянка
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