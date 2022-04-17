Знаменитый шкафчик с керамическим петушком из Бородянки передали в Музей Майдана

14 апреля с разрешения владелицы квартиры Надежды Сватко сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям демонтировали шкафчик со стены разбомбленного дома и передали Национальному музею Революции достоинства (Музей Майдана). Сохранились даже шурупы, которыми шкафчик крепился к стене.

Стену со шкафчиком до демонтажа, окружающую местность и руины зданий задокументировала компания DroneUA с помощью дрона для создания 3D-моделей. Благодаря подробной фото- и видеосъемке зафиксировано размещение каждой детали, что в будущем позволит воспроизвести в музее расположение и среду с максимальной точностью.

Кроме того, представители Музея Майдана и Довженко-Центра отсняли и собрали окружающие предметы, зафиксировали устные показания жителей близлежащих домов.

"Это первая экспедиция, в которой Штаб спасения наследия вместе с партнерами приступают к системной работе по сбору истории этой войны России против Украины. Наша задача – фиксировать и сохранять материальные и нематериальные свидетельства стойкости и смелости украинцев, их способности к взаимопомощи, взаимоподдержке и неуступчивости перед врагом, героическую борьбу украинцев за достоинство и свободу", – отметили в штабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)