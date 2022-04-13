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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты нашли владелицу уцелевшего кухонного шкафчика в Бородянке, ставшего символом стойкости украинцев

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Хозяйка квартиры с легендарным шкафчиком выехала из Бородянки в первые дни войны
Хозяйка квартиры с легендарным шкафчиком выехала из Бородянки в первые дни войны
Скриншот: tsn.ua

7–8 апреля в сети массово завирусилась фотография из города Бородянка Киевской области, на которой запечатлен кухонный шкафчик – единственная уцелевшая вещь в квартире, полностью разрушенной атаками российских оккупантов. О ней написали "BBC News Україна", Forbes, Общественное и многие другие СМИ. Журналисты "1+1" нашли и пообщались с хозяйкой квартиры, в которой был этот шкафчик.

Снимок шкафчика 6 апреля сделала фотограф Общественного Елизавета Серватинская. Она рассказала, что дом с уцелевшим кухонным шкафчиком стоит при въезде в город. 

"Перед разрушенным подъездом – яма от снаряда глубиной в человеческий рост. В доме обрушился целый подъезд: все этажи – с первого по пятый", – говорит она. Завалы дома спасатели стали разбирать несколько дней назад.

Фото сразу же после публикации завирусилось в соцсетях. Многие пользователи называли этот шкафчик символом стойкости украинского народа и призывали брать с него пример.

Несокрушимому шкафчику даже посвящали иллюстрации. Одну такую нарисовал и опубликовал художник Александр Грехов.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/10217532392816513

Как выяснили журналисты "1+1", квартира со шкафчиком принадлежит пенсионерке Надежде Дмитриевне. Женщина цела и невредима – ей удалось покинуть город в первые дни войны.

Пенсионерка и ее семья прожили в этом доме около 40 лет – заселились, как только его построили, еще в 1985 году. Муж женщины погиб во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. А потом умер старший сын. Легендарный шкаф прибил младший сын, который тоже умер несколько лет назад.

Также она рассказала и о фигурке петушка, которая выдержала удар и даже не упала со шкафчика: "Рядом с петушком стоял еще баран, тоже керамический, такой же. Он видно упал, а петушок выстоял".

В последний раз в родном доме женщина была еще 25 февраля. Она вспоминает, что в тот день в последний раз сварила суп, а потом ушла и больше не вернулась. Пряталась в подвале соседнего дома, пока не удалось эвакуироваться.

"Я из подвала вышла в одних сапожках, носках, двое штанов на мне, куртка и еще поверх пальто чужое, и все. Фотографий ни одной детей не осталось. Все оно завалило вниз", – рассказывает женщина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, дом культуры, станции связи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, война России против Украины, пенсионеры, Бородянка
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