Журналисты нашли владелицу уцелевшего кухонного шкафчика в Бородянке, ставшего символом стойкости украинцев

Снимок шкафчика 6 апреля сделала фотограф Общественного Елизавета Серватинская. Она рассказала, что дом с уцелевшим кухонным шкафчиком стоит при въезде в город.

"Перед разрушенным подъездом – яма от снаряда глубиной в человеческий рост. В доме обрушился целый подъезд: все этажи – с первого по пятый", – говорит она. Завалы дома спасатели стали разбирать несколько дней назад.

Фото сразу же после публикации завирусилось в соцсетях. Многие пользователи называли этот шкафчик символом стойкости украинского народа и призывали брать с него пример.

Країна кухонних шафок * pic.twitter.com/0FxuP7yo3e — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) April 7, 2022

Цей півник тепер мій кумир * pic.twitter.com/c3IcIq4Wqj — таня чеrк (@bunorabu) April 7, 2022

Несокрушимому шкафчику даже посвящали иллюстрации. Одну такую нарисовал и опубликовал художник Александр Грехов.

Как выяснили журналисты "1+1", квартира со шкафчиком принадлежит пенсионерке Надежде Дмитриевне. Женщина цела и невредима – ей удалось покинуть город в первые дни войны.

Пенсионерка и ее семья прожили в этом доме около 40 лет – заселились, как только его построили, еще в 1985 году. Муж женщины погиб во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. А потом умер старший сын. Легендарный шкаф прибил младший сын, который тоже умер несколько лет назад.

Также она рассказала и о фигурке петушка, которая выдержала удар и даже не упала со шкафчика: "Рядом с петушком стоял еще баран, тоже керамический, такой же. Он видно упал, а петушок выстоял".

В последний раз в родном доме женщина была еще 25 февраля. Она вспоминает, что в тот день в последний раз сварила суп, а потом ушла и больше не вернулась. Пряталась в подвале соседнего дома, пока не удалось эвакуироваться.

"Я из подвала вышла в одних сапожках, носках, двое штанов на мне, куртка и еще поверх пальто чужое, и все. Фотографий ни одной детей не осталось. Все оно завалило вниз", – рассказывает женщина.

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