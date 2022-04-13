Журналисты нашли владелицу уцелевшего кухонного шкафчика в Бородянке, ставшего символом стойкости украинцев

Снимок шкафчика 6 апреля сделала фотограф Общественного Елизавета Серватинская. Она рассказала, что дом с уцелевшим кухонным шкафчиком стоит при въезде в город.
"Перед разрушенным подъездом – яма от снаряда глубиной в человеческий рост. В доме обрушился целый подъезд: все этажи – с первого по пятый", – говорит она. Завалы дома спасатели стали разбирать несколько дней назад.
Фото сразу же после публикации завирусилось в соцсетях. Многие пользователи называли этот шкафчик символом стойкости украинского народа и призывали брать с него пример.
Країна кухонних шафок * pic.twitter.com/0FxuP7yo3e— Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) April 7, 2022
Цей півник тепер мій кумир * pic.twitter.com/c3IcIq4Wqj— таня чеrк (@bunorabu) April 7, 2022
Несокрушимому шкафчику даже посвящали иллюстрации. Одну такую нарисовал и опубликовал художник Александр Грехов.
Как выяснили журналисты "1+1", квартира со шкафчиком принадлежит пенсионерке Надежде Дмитриевне. Женщина цела и невредима – ей удалось покинуть город в первые дни войны.
Пенсионерка и ее семья прожили в этом доме около 40 лет – заселились, как только его построили, еще в 1985 году. Муж женщины погиб во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. А потом умер старший сын. Легендарный шкаф прибил младший сын, который тоже умер несколько лет назад.
Также она рассказала и о фигурке петушка, которая выдержала удар и даже не упала со шкафчика: "Рядом с петушком стоял еще баран, тоже керамический, такой же. Он видно упал, а петушок выстоял".
В последний раз в родном доме женщина была еще 25 февраля. Она вспоминает, что в тот день в последний раз сварила суп, а потом ушла и больше не вернулась. Пряталась в подвале соседнего дома, пока не удалось эвакуироваться.
"Я из подвала вышла в одних сапожках, носках, двое штанов на мне, куртка и еще поверх пальто чужое, и все. Фотографий ни одной детей не осталось. Все оно завалило вниз", – рассказывает женщина.
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Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.
По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, дом культуры, станции связи.