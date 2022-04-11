В Бородянке установят 18 модульных домов для специалистов, расчищающих завалы

Дома обеспечат временное проживание для специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы Фото: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

"18 специальных модульных домов, которые Закарпатье передало Киевщине, прибыли к месту назначения. По решению коллег из Киевской ОВА, дома обеспечат временное проживание для специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных рашистами населенных пунктах", – отметил он.

Микита сообщал, что модульные дома были переданы Украине бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки. Созданный им Центр лидерства "George E. Pataki Leadership Center" и Фонд помощи Украине "The Ukrainian relief found" направили в Закарпатье временные сооружения, которые легко монтируются и имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период.

Тогда же глава ОВА предложил американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, которые сегодня освобождены от оккупантов, и где люди остались без крова из-за бомбежки.

Как сообщал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, государство возместит гражданам потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Для получения компенсации следует подать заявление в приложении "Дія".

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