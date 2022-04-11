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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бородянке установят 18 модульных домов для специалистов, расчищающих завалы

Дома обеспечат временное проживание для специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы
Дома обеспечат временное проживание для  специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы
Фото: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

В Бородянке Киевской области, где инфраструктура пострадала от российской агрессии больше всего, начнут монтировать первое временное жилье. Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

"18 специальных модульных домов, которые Закарпатье передало Киевщине, прибыли к месту назначения. По решению коллег из Киевской ОВА, дома обеспечат временное проживание для  специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных рашистами населенных пунктах", – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141677001721859&id=100076386781075

Микита сообщал, что модульные дома были переданы Украине бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки. Созданный им Центр лидерства "George E. Pataki Leadership Center" и Фонд помощи Украине "The Ukrainian relief found" направили в Закарпатье временные сооружения, которые легко монтируются и имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период.

Тогда же глава ОВА предложил американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, которые сегодня освобождены от оккупантов, и где люди остались без крова из-за бомбежки.

Как сообщал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, государство возместит гражданам потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Для получения компенсации следует подать заявление в приложении "Дія".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, садики, дом культуры, станции связи.

Теги: помощь, война России против Украины, Виктор Микита, Бородянка
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