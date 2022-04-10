Правоохранители нашли под Киевом 90 ящиков боеприпасов для танка – МВД

Отмечается, что за сутки 9 апреля в населенных пунктах Киевской области патрули Нацгвардии нашли:

Кроме того, с 20.00 до 08.00 10 апреля в Гостомеле обнаружено 9 мм газовый пистолет (1 шт.), зажигательный заряд НБЛ-34 (11 шт.), пакеты дальнобойного заряда н-120 (10 шт.).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.