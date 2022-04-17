В Бородянку доставлены первые модульные дома – Офис президента

"Первые модульные дома приехали в Бородянку. В 15 установленных домах будут проживать сотрудники ГСЧС и волонтеры, которые занимаются восстановлением поселка", – написал он.
По словам замглавы ОП, жилища "оборудованы базовыми вещами, необходимыми для временного проживания". Их в первую очередь намерены предоставить тем, "кто сейчас работает в Бородянке над ликвидацией боевых действий".
"Уже заказаны такие же модули для Киевской, Сумской и Черниговской областей. В ближайшее время во всех деоккупированных городах начнется восстановление всех разрушенных домов – многоэтажных и частных", – объяснил Тимошенко.
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Всего в Бородянке планируется установить 18 модульных домов.
Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.
По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, Дом культуры, станции связи.