В Бородянку доставлены первые модульные дома – Офис президента

"Первые модульные дома приехали в Бородянку. В 15 установленных домах будут проживать сотрудники ГСЧС и волонтеры, которые занимаются восстановлением поселка", – написал он.

По словам замглавы ОП, жилища "оборудованы базовыми вещами, необходимыми для временного проживания". Их в первую очередь намерены предоставить тем, "кто сейчас работает в Бородянке над ликвидацией боевых действий".

"Уже заказаны такие же модули для Киевской, Сумской и Черниговской областей. В ближайшее время во всех деоккупированных городах начнется восстановление всех разрушенных домов – многоэтажных и частных", – объяснил Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Всего в Бородянке планируется установить 18 модульных домов.