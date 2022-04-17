В сувенирном магазине Белого дома представили памятные монеты с Зеленским

На первой монете на аверсе изображен Зеленский с подписью "Герой войны". Еще одна надпись гласит: "Мир сплотился вокруг Украины".
На реверсе – карта Украины, подсолнух и надписи "Мы не сдадимся", "Украинцы борются за спасение своей страны", а также дата начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года
Вторая монета посвящена обращению президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта. На аверсе изображены Зеленский и президент США Джо Байден. На реверсе – фото из зала Конгресса во время обращения Зеленского и надпись "Смелость украинцев".
Обе монеты входят в серию "Исторические моменты американского президентства" и стоят по $100.