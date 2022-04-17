В сувенирном магазине Белого дома представили памятные монеты с Зеленским

Одна из монет посвящена выступлению Зеленского в Конгрессе США Фото: EPA

На первой монете на аверсе изображен Зеленский с подписью "Герой войны". Еще одна надпись гласит: "Мир сплотился вокруг Украины".

На реверсе – карта Украины, подсолнух и надписи "Мы не сдадимся", "Украинцы борются за спасение своей страны", а также дата начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года

Фото: whitehousegiftshop.com

Вторая монета посвящена обращению президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта. На аверсе изображены Зеленский и президент США Джо Байден. На реверсе – фото из зала Конгресса во время обращения Зеленского и надпись "Смелость украинцев".

Фото: whitehousegiftshop.com

Обе монеты входят в серию "Исторические моменты американского президентства" и стоят по $100.