Готовится проект мемориального комплекса на мосту между Ирпенем и Киевом – Зеленский

"Мы обсудили вопрос мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частички этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого, бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться", – сказал Зеленский, говоря о проекте восстановления Украины.
По его словам, "как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. Истории людей, которые спасались по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков".
Мост через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп украинские военные взорвали в первые дни войны, чтобы сдержать наступление оккупантов.
Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель и другие населенные пункты были оккупированы россиянами. В селе Романовка была точка сбора людей для эвакуации. Российские войска обстреливали мирных жителей и во время попыток спастись, и разрушенный мост использовался вместо убежища.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.
11 апреля в селе Романовка открыли насыпной мост, соединивший Киев с Ирпенем, Бучей, Гостомелем и Ворзелем.