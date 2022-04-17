Готовится проект мемориального комплекса на мосту между Ирпенем и Киевом – Зеленский

"Мы обсудили вопрос мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. Обсудили, как сохранить частички этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого, бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться", – сказал Зеленский, говоря о проекте восстановления Украины.

По его словам, "как один из примеров, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. Истории людей, которые спасались по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков".