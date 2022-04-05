На восстановление каждого моста в Киевской области нужно два-три месяца – Кубраков

"По предварительным расчетам – на каждый мост нужно два-три месяца", – отметил он.

По словам министра, члены правительства работают также над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев – Чоп, эта работа должна быть завершена через пару недель. Кроме того, через месяц планируется также восстановить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиева. Как утверждает министр инфраструктуры, его команда сделает все, чтобы дорога домой стала безопасной и комфортной.

"На нашей земле побывало концентрированное зло – убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией, которые заслуживают только смерти после того, что они сделали", – процитировал Кубраков президента Украины Владимира Зеленского.

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