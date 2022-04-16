В МВД показали растяжки и мины, которые оставили российские войска под Киевом. В области уже есть пострадавшие от этой взрывчатки

Жителей Киевской области просят не ходить по территориям, которые еще не обследованы на предмет наличия растяжек и мин Фото: МВС України / Facebook

"Взрывчатка в автомобилях, растяжки в домах, неразорванные снаряды и мины на дорогах. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предостережениями правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни", – сказано в релизе.

В МВД рассказали, что в селе Гавронщина под Киевом три человека получили ранения, когда вошли в необследованный взрывотехниками дом: в подвале была растяжка. В Бучанском районе на мине подорвался автомобиль электриков, водитель и электромонтер ранены.

В начале апреля житель Киева подорвался на "взрывной ловушке" на лесной дороге, когда вез матери в Вышгородском районе лекарства. Он погиб, рассказали в министерстве.

Ведомство опубликовало фото растяжек с гранатами, которые оккупанты оставили в регионе.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: МВС України / Facebook Фото: МВС України / Facebook Фото: МВС України / Facebook Фото: МВС України / Facebook Фото: МВС України / Facebook

Небитов призвал всех жителей Киевской области быть осторожными, не ходить в зоны, которые еще не обследованы специалистами, не пользоваться лесными дорогами и тропами в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей.