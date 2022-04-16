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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МВД показали растяжки и мины, которые оставили российские войска под Киевом. В области уже есть пострадавшие от этой взрывчатки

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Жителей Киевской области просят не ходить по территориям, которые еще не обследованы на предмет наличия растяжек и мин
Жителей Киевской области просят не ходить по территориям, которые еще не обследованы на предмет наличия растяжек и мин
Фото: МВС України / Facebook

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество взрывоопасных предметов. Об этом сообщила 15 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Взрывчатка в автомобилях, растяжки в домах, неразорванные снаряды и мины на дорогах. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предостережениями правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни", – сказано в релизе.

В МВД рассказали, что в селе Гавронщина под Киевом три человека получили ранения, когда вошли в необследованный взрывотехниками дом: в подвале была растяжка. В Бучанском районе на мине подорвался автомобиль электриков, водитель и электромонтер ранены.

В начале апреля житель Киева подорвался на "взрывной ловушке" на лесной дороге, когда вез матери в Вышгородском районе лекарства. Он погиб, рассказали в министерстве. 

Ведомство опубликовало фото растяжек с гранатами, которые оккупанты оставили в регионе. 

Небитов призвал всех жителей Киевской области быть осторожными, не ходить в зоны, которые еще не обследованы специалистами, не пользоваться лесными дорогами и тропами в районах, которые были в оккупации, а также следить за детьми и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей. 

Контекст:

Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.

По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300  тыс. км².

Министр внутренних дел Денис Монастырский 16 марта заявлял, что после окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, сообщал "Укринформ". По его словам, ряд стран пообещали прислать специалистов, чтобы помочь украинским спасателям.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, Киевская область, граната, Вышгород, растяжка, разминирование, дороги, мины, погибшие, ранение, Андрей Небитов, российские оккупанты
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