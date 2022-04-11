Между Киевом и Ирпенем, Бучей, Гостомелем и Ворзелем открыли насыпной мост

Работы по возведению насыпного моста велись пять дней Скриншот: КИРИЛО ТИМОШЕНКО / Telegram

"Работы продолжались пять дней и велись круглосуточно. Более 50 человек, более 40 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки – были вовлечены в процесс восстановления", – сообщил он.

Протяженность временного насыпного моста – 245 м, ширина – 9 м. Для его постройки использовали более 9 тыс. т насыпных материалов.

"Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов к освобожденным от российской оккупации городам будем делать быстрее", – добавил Тимошенко.

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