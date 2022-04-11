Между Киевом и Ирпенем, Бучей, Гостомелем и Ворзелем открыли насыпной мост

"Работы продолжались пять дней и велись круглосуточно. Более 50 человек, более 40 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, катки – были вовлечены в процесс восстановления", – сообщил он.
Протяженность временного насыпного моста – 245 м, ширина – 9 м. Для его постройки использовали более 9 тыс. т насыпных материалов.
"Теперь доставку гуманитарной помощи и строительных материалов к освобожденным от российской оккупации городам будем делать быстрее", – добавил Тимошенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.