"Хочу, чтобы он понял, что это не война, а геноцид". Зеленский пригласил Макрона в Украину

По словам Зеленского, он озвучил это предложение Макрону в ходе телефонного разговора на этой неделе.

Разговор двух президентов состоялся через день после того, как Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом. Зеленский хочет, чтобы Макрон увидел своими глазами зверства российских солдат.

"Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а не что иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет такая возможность", – пояснил Зеленский.

Он считает, что Макрон "приедет и увидит, и поймет".

Зеленский также хочет, чтобы в Украину приехал президент США Джо Байден. Об этом он тоже рассказал в интервью CNN.

Война России против Украины. Главное (обновляется)