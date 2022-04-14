"Обида переросла в паранойю". Макрон рассказал, почему Путин напал на Украину

Макрон считает, что Путина "нужна военная победа для себя", несмотря на то, что он уже понял: Украина не собирается подчиняться Фото: EPA

В этом контексте город Мариуполь Донецкой области, на котором сосредоточилась российская армия, "возможно, является точкой фиксации, потому что это символ Украины, которая отказывается от него (Путина. – "ГОРДОН")", отметил Макрон.

Французский президент также считает, что Путин "решил, что не остановится" на Украине, потому что "ему нужна военная победа для себя", несмотря на то, что он уже понял: Украина не собирается подчиняться.

Отвечая на вопрос о причинах, побудивших российского президента вторгнуться в Украину, Макрон сказал, что его "обида переросла в паранойю".

По мнению Макрона, изоляция Путина только усилилась после санкций 2014 года. Президент Франции также подчеркнул, что не стоит недооценивать роль COVID-19, из-за которого Путин "месяцами был в Сочи, замкнулся, меньше общался с другими".

Макрон также объяснил свои многочисленные телефонные переговоры с президентом России: "Если он больше ни с кем не разговаривает, то мы не знаем, как далеко он может зайти".

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