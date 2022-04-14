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"Обида переросла в паранойю". Макрон рассказал, почему Путин напал на Украину

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Макрон считает, что Путина "нужна военная победа для себя", несмотря на то, что он уже понял: Украина не собирается подчиняться
Макрон считает, что Путина "нужна военная победа для себя", несмотря на то, что он уже понял: Украина не собирается подчиняться
Фото: EPA

Сосредоточивая наступление на Донбассе, российский президент Владимир Путин стремится достичь победы к 9 мая. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 12 апреля в интервью Le Point.

В этом контексте город Мариуполь Донецкой области, на котором сосредоточилась российская армия, "возможно, является точкой фиксации, потому что это символ Украины, которая отказывается от него (Путина. – "ГОРДОН")", отметил Макрон.

Французский президент также считает, что Путин "решил, что не остановится" на Украине, потому что "ему нужна военная победа для себя", несмотря на то, что он уже понял: Украина не собирается подчиняться.

Отвечая на вопрос о причинах, побудивших российского президента вторгнуться в Украину, Макрон сказал, что его "обида переросла в паранойю".

По мнению Макрона, изоляция Путина только усилилась после санкций 2014 года. Президент Франции также подчеркнул, что не стоит недооценивать роль COVID-19, из-за которого Путин "месяцами был в Сочи, замкнулся, меньше общался с другими".

Макрон также объяснил свои многочисленные телефонные переговоры с президентом России: "Если он больше ни с кем не разговаривает, то мы не знаем, как далеко он может зайти".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон регулярно звонит по телефону Путину. Последний звонок был 29 марта, Макрон пытался договориться с Путиным об эвакуации жителей Мариуполя, но у него это не вышло. Всего за последние четыре месяца французский президент провел 18 разговоров с президентом РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, война, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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