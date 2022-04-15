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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Макроном переговорный процесс и расследование преступлений РФ в Украине

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Макрон после разговора с Зеленским анонсировал передачу Украине автомобилей скорой помощи и пожарных машин
Макрон после разговора с Зеленским анонсировал передачу Украине автомобилей скорой помощи и пожарных машин
Фото: ЕРА (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в Twitter.

"Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" – написал Зеленский. 

Макрон в Twitter отметил, что в беседе с Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной и решимость стоять на стороне Украины, чтобы завершить войну. 

По словам Макрона, за 50 дней полномасштабного вторжения Франция предоставила Украине военной помощи на €100 млн и продолжит предоставлять помощь. Он также упомянул выделение €1,5 млрд помощи Евросоюзом

15 апреля в Украину будут доставлены 24 пожарных автомобиля и машины скорой помощи, а также 50 тонн оборудования для спасателей. Это уже вторая партия за месяц, рассказал он. 

"В Украине были совершены ужасные преступления. На местах наши жандармы и эксперты помогают украинскому и международному правосудию собирать доказательства и устанавливать ответственность. Власти России будут привлечены к ответственности. Без справедливости не может быть мира", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". В апреле Макрон, рассуждая о причинах такого решения Путина вторгнуться в Украину, сказал, что обида главы Кремля "переросла в паранойю". По его мнению, Путин стремится достичь победы к 9 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Франция, автомобили, скорая помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон
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