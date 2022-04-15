Зеленский обсудил с Макроном переговорный процесс и расследование преступлений РФ в Украине

"Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" – написал Зеленский.
Провів перемовини з Президентом * @EmmanuelMacron. Обговорили розслідування російських злочинів, опір * народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку * . Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022
Макрон в Twitter отметил, что в беседе с Зеленским подтвердил солидарность Франции с Украиной и решимость стоять на стороне Украины, чтобы завершить войну.
По словам Макрона, за 50 дней полномасштабного вторжения Франция предоставила Украине военной помощи на €100 млн и продолжит предоставлять помощь. Он также упомянул выделение €1,5 млрд помощи Евросоюзом.
15 апреля в Украину будут доставлены 24 пожарных автомобиля и машины скорой помощи, а также 50 тонн оборудования для спасателей. Это уже вторая партия за месяц, рассказал он.
"В Украине были совершены ужасные преступления. На местах наши жандармы и эксперты помогают украинскому и международному правосудию собирать доказательства и устанавливать ответственность. Власти России будут привлечены к ответственности. Без справедливости не может быть мира", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Des crimes épouvantables ont été commis en Ukraine. Sur le terrain, nos gendarmes et experts aident la justice ukrainienne et internationale à rassembler les preuves, établir les responsabilités. Les autorités russes devront rendre des comptes. Il n’y a pas de paix sans justice.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". В апреле Макрон, рассуждая о причинах такого решения Путина вторгнуться в Украину, сказал, что обида главы Кремля "переросла в паранойю". По его мнению, Путин стремится достичь победы к 9 мая.